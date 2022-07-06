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Омбудсмен раскритиковал норму об ограничении передвижения военнообязанных

6 июля, 2022 среда
12:19
Общество

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал норму об ограничении передвижения военнообязанных угрожающей соблюдению конституционных прав

Об этом Лубинец написал в facebook .

По его словам, беспокойство вызывает отсутствие в приказе четкой регламентации по границам региона, для выезда за пределы которого требуется такое разрешение, и цели такого выезда.

"Не предусмотрены приказом и экстренные случаи, когда выезд для военнообязанного является насущным и не требует промедлений (смерть или болезнь родных, срочные командировки по работе и т.п.). Также разработчиками не учтена способность ТЦК и СП (которые и до полномасштабной агрессии имели возможность принимать" посетителей раз в неделю) на проработку обращений желающих получить соответствующие разрешения", - написал Лубинец.

По его мнению, при разработке приказа не была соблюдена одна из составляющих принципа верховенства права – принципа правовой определенности.

"Это может содержать реальную угрозу соблюдению конституционных прав и свобод граждан Украины, в частности на свободу перемещения и на труд, и, как следствие, достаточный уровень жизни как непосредственно военнообязанных, так и членов их семей, а также представляет определенные коррупционные риски, что является неприемлемым", - убежден Лубинец.

Он добавил, что с целью предотвращения возможного нарушения прав граждан Украины, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с просьбой вмешаться в ситуацию для неотложного ее решения.

  • 5 июля появилась информация от Генштаба, что призывникам и военнообязанным ограничат выезд с места жительства без соответствующего разрешения.
  • Реагируя на значительный общественный резонанс, президент Зеленский попросил Генштаб не принимать без него подобные решения.
  • 6 июля в парламенте зарегистрировали проект закона №7522 о свободном перемещении призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины без получения соответствующего разрешения в военкомате

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Владимир Зеленский
военные силы Украины
война с Россией
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