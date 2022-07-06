Об этом Лубинец написал в facebook .

По его словам, беспокойство вызывает отсутствие в приказе четкой регламентации по границам региона, для выезда за пределы которого требуется такое разрешение, и цели такого выезда.

"Не предусмотрены приказом и экстренные случаи, когда выезд для военнообязанного является насущным и не требует промедлений (смерть или болезнь родных, срочные командировки по работе и т.п.). Также разработчиками не учтена способность ТЦК и СП (которые и до полномасштабной агрессии имели возможность принимать" посетителей раз в неделю) на проработку обращений желающих получить соответствующие разрешения", - написал Лубинец.

По его мнению, при разработке приказа не была соблюдена одна из составляющих принципа верховенства права – принципа правовой определенности.

"Это может содержать реальную угрозу соблюдению конституционных прав и свобод граждан Украины, в частности на свободу перемещения и на труд, и, как следствие, достаточный уровень жизни как непосредственно военнообязанных, так и членов их семей, а также представляет определенные коррупционные риски, что является неприемлемым", - убежден Лубинец.

Он добавил, что с целью предотвращения возможного нарушения прав граждан Украины, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с просьбой вмешаться в ситуацию для неотложного ее решения.

5 июля появилась информация от Генштаба, что призывникам и военнообязанным ограничат выезд с места жительства без соответствующего разрешения.

Реагируя на значительный общественный резонанс, президент Зеленский попросил Генштаб не принимать без него подобные решения.

6 июля в парламенте зарегистрировали проект закона №7522 о свободном перемещении призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины без получения соответствующего разрешения в военкомате

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb