Омбудсмен по пропавшим без вести подаст в отставку: правительство ограничило его полномочия

Об этом Котенко написал в telegram .

Указано, что отныне переговоры с РФ о возвращении тел погибших будет проводить Координационный штаб по обращению с военнопленными, за деятельность поисковых групп будет отвечать Генштаб, Единым реестром пропавших без вести будет заниматься Министерство внутренних дел.

Котенко и его команда поблагодарили государственные органы и иностранных партнеров за помощь.

"Многие планы мы пока не успели реализовать, но надеемся, что работа по поиску пропавших будет продолжаться государством до тех пор, пока не будут найдены и возвращены все жертвы этой ужасной войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Котенко находится в командировке на деоккупированных территориях Донбасса и подаст в отставку по возвращении. В дальнейшем он и его команда будут помогать семьям пропавших без вести в формате общественной работы.



"Сейчас продолжается передача функционала Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, в Коордштаб по вопросам обращения с военнопленными, Генштабу ВСУ и МВД. О номерах горячих линий этих ведомств на которые смогут обратиться семьи пропавших без вести лиц будут проинформированы дополнительно", - добавил Котенко.