Омбудсмен по пропавшим без вести подаст в отставку: правительство ограничило его полномочия
Правительство внесло изменения в перечень полномочий Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко: он подаст в отставку по возвращении из командировки
Об этом Котенко написал в telegram .
Указано, что отныне переговоры с РФ о возвращении тел погибших будет проводить Координационный штаб по обращению с военнопленными, за деятельность поисковых групп будет отвечать Генштаб, Единым реестром пропавших без вести будет заниматься Министерство внутренних дел.
Котенко и его команда поблагодарили государственные органы и иностранных партнеров за помощь.
"Многие планы мы пока не успели реализовать, но надеемся, что работа по поиску пропавших будет продолжаться государством до тех пор, пока не будут найдены и возвращены все жертвы этой ужасной войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время Котенко находится в командировке на деоккупированных территориях Донбасса и подаст в отставку по возвращении. В дальнейшем он и его команда будут помогать семьям пропавших без вести в формате общественной работы.
"Сейчас продолжается передача функционала Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, в Коордштаб по вопросам обращения с военнопленными, Генштабу ВСУ и МВД. О номерах горячих линий этих ведомств на которые смогут обратиться семьи пропавших без вести лиц будут проинформированы дополнительно", - добавил Котенко.
- Ранее сообщалось , что функционал Офиса уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах распределят между другими ведомствами с целью повышения эффективности работы.
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