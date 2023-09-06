Омбудсмен ответил на заявление ООН о нехватке доказательств геноцида в Украине

Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на официальный телеграмм-канал Лубинца.

Омбудсмен отмечает, что статья 2 Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказание за него четко дает объяснение, что же считается геноцидом.

Дмитрий Лубинец выделил факты, подтверждающие, что Россия творит геноцид в Украине:

Убийство членов определенной группы лиц: в ООН сообщали, что в настоящее время в Украине погибли 9 444 мирных граждан.

в ООН сообщали, что в настоящее время в Украине погибли 9 444 мирных граждан. Нанесение тяжких телесных или психических повреждений членам определенной группы: почти 17 000 человек получили ранения в результате российской агрессии.

почти 17 000 человек получили ранения в результате российской агрессии. Создание членам группы условий, рассчитанных на полное или частичное ее уничтожение: массированные ракетные атаки по энергетической инфраструктуре Украины зимой и подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Условия, в которых живут украинцы у линии фронта.

массированные ракетные атаки по энергетической инфраструктуре Украины зимой и подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Условия, в которых живут украинцы у линии фронта. Предотвращение рождения детей в среде группы: по данным Офиса генпрокурора, в Украине с 24 февраля 2022 года зарегистрировали 225 случаев сексуального насилия, совершенного россиянами.

по данным Офиса генпрокурора, в Украине с 24 февраля 2022 года зарегистрировали 225 случаев сексуального насилия, совершенного россиянами. Насильственное перемещение детей из одной этногруппы в другую: российские оккупанты депортировали 19 546 украинских детей.

"Если международной комиссии ООН этих фактов недостаточно, чтобы признать очевидные вещи, то приглашаю ее представителей посетить освобожденные украинскими воинами населенные пункты или населенные пункты, расположенные недалеко от линии фронта! Там все сразу станет очевидным!", - подчеркивает Дмитрий Лубинец.