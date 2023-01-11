Омбудсмен обсудил с Эрдоганом возвращение украинских пленников из России

Об этом информирует в телеграмме омбудсман Дмитрий Лубинец .

"Поблагодарил Президента Эрдогана и весь народ Турции за неизменную позицию относительно вооруженной агрессии России против Украины, всестороннюю поддержку и помощь", - пишет уполномоченный.

Сообщается, что во время встречи обсуждали свободу политзаключенных Крыма, которых задержала и заключила в тюрьму Россия, возвращение домой украинских тяжелораненых военнослужащие из РФ, а также мирных жителей, отбывающих большие тюремные сроки с 2014 года и от 24 февраля 2022 года.

"Обратили внимание на важность найти юридический механизм, который поможет вернуть домой всех гражданских заложников, находящихся в тюрьмах РФ", - подчеркнул Лубинец.

10 января мы писали, что в Анкаре омбудсмены Украины и РФ при посредничестве Турции обсудят возвращение пленных.

2 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец анонсировал встречу и обсуждение с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой увольнения захваченных Россией гражданских украинцев.