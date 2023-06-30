Омбудсмен Лубинец призвал родителей депортированных детей не ехать забирать их в РФ
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец просит родителей не ехать в Россию за депортированными детьми. Ведь украинцев задерживают и допрашивают
Об этом омбудсмен написал в Телеграмме.
"Это опасно и потому мы призываем не отправлять наугад родственников за своими детьми на территорию России", - пишет Лубинец.
Сообщается, что недавно в российском аэропорту была задержана мать и женщина, которую отправили за ребенком.
"Их отправила общественная организация, а, что они были задержаны, мы узнали из своего канала коммуникации в РФ", - пояснил Уполномоченный.
Также эта общественная организация выслала бабушку, скончавшуюся после 13 часов ФСБ.
Депортация Россией украинских детей
С 24 февраля 2022 года страна массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в захваченный Крым, Россию или Беларусь якобы на оздоровление или на отдых в лагерях. В настоящее время точно известно о более 19,3 тыс. детях, которых россияне незаконно вывезли из Украины. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, который состоялся 13 мая.
В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.
29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого, в том числе принудительное изменение их гражданства на российское. Также Лубинец отметил, что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях, неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях.
Впоследствии он добавил, что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно захваченных территориях.
8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, которая осуждает похищение украинских детей в РФ и называет действия Москвы геноцидом.
А Центр национального сопротивления рассказал, что 8 июня 150 детей из Старобельского района Луганской области были незаконно вывезены в оздоровительные базы отдыха "Лесной" и "Сосенка" Прикубанского района Карачаево-Черкесской республики РФ. С июня в этих заведениях ожидают 750 детей с временно оккупированной территории Луганской области.
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