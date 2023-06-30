Об этом омбудсмен написал в Телеграмме.

"Это опасно и потому мы призываем не отправлять наугад родственников за своими детьми на территорию России", - пишет Лубинец.

Сообщается, что недавно в российском аэропорту была задержана мать и женщина, которую отправили за ребенком.

"Их отправила общественная организация, а, что они были задержаны, мы узнали из своего канала коммуникации в РФ", - пояснил Уполномоченный.

Также эта общественная организация выслала бабушку, скончавшуюся после 13 часов ФСБ.

Депортация Россией украинских детей

С 24 февраля 2022 года страна массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в захваченный Крым, Россию или Беларусь якобы на оздоровление или на отдых в лагерях. В настоящее время точно известно о более 19,3 тыс. детях, которых россияне незаконно вывезли из Украины. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, который состоялся 13 мая.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого, в том числе принудительное изменение их гражданства на российское. Также Лубинец отметил, что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях, неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях.

Впоследствии он добавил, что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно захваченных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, которая осуждает похищение украинских детей в РФ и называет действия Москвы геноцидом.

А Центр национального сопротивления рассказал, что 8 июня 150 детей из Старобельского района Луганской области были незаконно вывезены в оздоровительные базы отдыха "Лесной" и "Сосенка" Прикубанского района Карачаево-Черкесской республики РФ. С июня в этих заведениях ожидают 750 детей с временно оккупированной территории Луганской области.