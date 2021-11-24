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Омбудсман: В ОРДО распространяется бешенство, вакцин не хватает

24 ноября, 2021 среда
14:39
война с Россией

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что на временно оккупированной территории Донецкой области распространяется бешенство, оккупационная администрация не обеспечивает больницы препаратами для вакцинации людей для профилактики болезни

Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмана.

По данным уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, в больницы на оккупированном Донбасе обращаются лица, ставшие жертвами нападения бездомных животных, чтобы получить экстренные прививки.

"В связи с массовостью случаев в больницах не хватает доз вакцин для экстренной профилактики заболевания бешенством. Оккупационной администрацией, действующей на временно оккупированной территории в Донецкой области, не принимаются меры по своевременному и надлежащему обеспечению больниц препаратами для вакцинации людей для профилактики бешенства, что делает невозможным получение своевременной медицинской помощи пострадавшими лицами", - говорится в сообщении.

Денисова обратилась в Международный Комитет Красного Креста в Украине с просьбой рассмотреть возможность обеспечения жителей временно оккупированных территорий в Донецкой области вакцинами для экстренной профилактики заболевания бешенством.

  • Напомним, 6 октября омбудсман Денисова заявила, что администрации тюрем на оккупированных территориях требуют у заключенных деньги, содержат в бесчеловечных условиях, не лечат их и не отдают им медикаменты, которые  передают близкие.
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