Омбудсман: В ОРДО распространяется бешенство, вакцин не хватает

Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмана.



По данным уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, в больницы на оккупированном Донбасе обращаются лица, ставшие жертвами нападения бездомных животных, чтобы получить экстренные прививки.



"В связи с массовостью случаев в больницах не хватает доз вакцин для экстренной профилактики заболевания бешенством. Оккупационной администрацией, действующей на временно оккупированной территории в Донецкой области, не принимаются меры по своевременному и надлежащему обеспечению больниц препаратами для вакцинации людей для профилактики бешенства, что делает невозможным получение своевременной медицинской помощи пострадавшими лицами", - говорится в сообщении.



Денисова обратилась в Международный Комитет Красного Креста в Украине с просьбой рассмотреть возможность обеспечения жителей временно оккупированных территорий в Донецкой области вакцинами для экстренной профилактики заболевания бешенством.

Напомним, 6 октября омбудсман Денисова заявила, что администрации тюрем на оккупированных территориях требуют у заключенных деньги, содержат в бесчеловечных условиях, не лечат их и не отдают им медикаменты, которые передают близкие.

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