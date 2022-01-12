Омбудсман: Россия преследует 130 граждан Украины по политическим мотивам, из них 121 человек находится в заключении

Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова в Facebook.



"В настоящее время РФ по политически-религиозным мотивированным обвинениям преследует 130 граждан Украины, из которых 121 находится в заключении, в том числе две женщины (15 – во временно оккупированном Крыму, 106 – на территории Российской Федерации), и 9 человек лишены права на свободу передвижения", - написала она.



По ее информации, 76 человек уже приговорены к длительным срокам, 45 человек находятся под судом и следствием. Омбудсман подчеркнула, что среди заключенных – многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, общественные журналисты и правозащитники.



"В семьях украинских политзаключенных Кремля остались без родительской опеки и внимания 207 несовершеннолетних детей", – отметила она.

Напомним, с начала российско-украинской войны на Донбассе пострадали более 73 тыс. детей, из них 152 погибли.