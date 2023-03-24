Омбудсман прокомментировал отчет ООН, где говорится о нарушении прав человека "с обеих сторон"
Дмитрий Лубинец, уполномоченный ВРУ по правам человека, прокомментировал новые доклады Мониторинговой миссии ООН, в частности, о нарушении прав РФ и Украиной
Об этом говорится на сайте омбудсмана.
Дмитрий Лубинец отметил, что выводы миссии подтвердили, что РФ совершает массовые преступления на территории Украины, нарушая права человека и нормы гуманитарного права.
Однако были выдвинуты утверждения, что Украина нарушает права военнопленных. В частности, омбудсман подчеркнул, что на встречах с главой Миссии Матильдой Богнер и постоянным координатором системы ООН в Украине Дениз Браун этого вопроса не было в повестке дня ни разу.
"К тому же, хотелось бы услышать неоспоримые факты и аргументы, на которых основываются выводы Миссии по поводу вероятных нарушений со стороны украинской стороны, - подчеркнул уполномоченный и добавил: – Это Россия преступно вторглась на нашу землю, убивает и похищает украинских граждан и до сих пор блокирует доступ к нашим военнопленным. Масштабы бесчеловечного обращения и пытки – скрываются".
- Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека утверждал , что есть свидетельства о других казнях пленных украинских военных, кроме Александра Мациевского.
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