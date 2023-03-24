Об этом говорится на сайте омбудсмана.

Дмитрий Лубинец отметил, что выводы миссии подтвердили, что РФ совершает массовые преступления на территории Украины, нарушая права человека и нормы гуманитарного права.

Однако были выдвинуты утверждения, что Украина нарушает права военнопленных. В частности, омбудсман подчеркнул, что на встречах с главой Миссии Матильдой Богнер и постоянным координатором системы ООН в Украине Дениз Браун этого вопроса не было в повестке дня ни разу.

"К тому же, хотелось бы услышать неоспоримые факты и аргументы, на которых основываются выводы Миссии по поводу вероятных нарушений со стороны украинской стороны, - подчеркнул уполномоченный и добавил: – Это Россия преступно вторглась на нашу землю, убивает и похищает украинских граждан и до сих пор блокирует доступ к нашим военнопленным. Масштабы бесчеловечного обращения и пытки – скрываются".