Оман предложил Украине создание зернового хаба на побережье Индийского океана
Султанат Оман предложил Киеву организовать зерновой хаб для обеспечения продовольственной безопасности стран Африканского рога
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха.
"Во время моего визита Оман предложил Украине серьезно рассмотреть вопрос создания на территории Султаната украинского зернового или зерново-продовольственного хаба. Оманская сторона также сказала, что в случае его создания Украина могла бы быть абсолютно спокойной по поводу регулярных поставок нашего зерна в страны Африканского рога," – заявил Субх.
По словам спецпредставителя, Украина может получить доступ к одному из самых современных логистических хабов, который функционирует по сути в Индийском океане. Кроме того, Оман имеет прекрасные политические отношения с такими странами, как Танзания, Кения, Сомали, Уганда, Руанда и Эфиопия.
Оман готов развивать с Украиной торгово-экономические связи, а идея создания украинских зерновых хабов уже прорабатывается. Сейчас она вышла на уровень согласования технических деталей реализации, в том числе финансовой составляющей.
"Наша цель – обеспечить продовольственную безопасность Африки. Преимущества Омана – там есть прекрасная инфраструктура, развитый флот, понятные прозрачная банковская система и налоговые правила", - отметил Максим Субх.
Между тем, узнав о планах Украины и Омана, заинтересованность в создании подобного зернового хаба на своей территории проявил Египет.
- В понедельник, 20 марта, в кенийский порт Момбаса в рамках гуманитарной миссии Grain from Ukraine прибыло судно Valsamitis с 30 тыс. тонн украинской пшеницы на борту.
- По состоянию на 22 марта, Украина экспортировала 25,3 миллиона тонн продовольствия для стран Азии, Европы и Африки.
- 20 марта стало известно, что Йемен получит 30 тыс тонн пшеницы, которую ему отправила Украина в рамках программы Grain From Ukraine.
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