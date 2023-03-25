Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха.

"Во время моего визита Оман предложил Украине серьезно рассмотреть вопрос создания на территории Султаната украинского зернового или зерново-продовольственного хаба. Оманская сторона также сказала, что в случае его создания Украина могла бы быть абсолютно спокойной по поводу регулярных поставок нашего зерна в страны Африканского рога," – заявил Субх.

По словам спецпредставителя, Украина может получить доступ к одному из самых современных логистических хабов, который функционирует по сути в Индийском океане. Кроме того, Оман имеет прекрасные политические отношения с такими странами, как Танзания, Кения, Сомали, Уганда, Руанда и Эфиопия.

Оман готов развивать с Украиной торгово-экономические связи, а идея создания украинских зерновых хабов уже прорабатывается. Сейчас она вышла на уровень согласования технических деталей реализации, в том числе финансовой составляющей.

"Наша цель – обеспечить продовольственную безопасность Африки. Преимущества Омана – там есть прекрасная инфраструктура, развитый флот, понятные прозрачная банковская система и налоговые правила", - отметил Максим Субх.

Между тем, узнав о планах Украины и Омана, заинтересованность в создании подобного зернового хаба на своей территории проявил Египет.