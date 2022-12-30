Об этом он сказал в интервью The Kyiv Independent.

"Минские соглашения на время остановили наступление россиян", – сказал Олланд, отвечая на вопрос, верит ли он, что переговоры в Минске имели целью задержать российское продвижение в Украине.

Олланд согласился со словами экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в интервью немецкой газете Die Zeit сказала о Минских протоколах: "Было очевидно, что конфликт собираются заморозить, что проблема не решена, но это лишь дало Украине драгоценное время".

Олланд добавил: заслуга Минских договоренностей в том, что украинская армия получила возможность окрепнуть. Следовательно, стойкость Украины в 2022 году он частично объяснил и своими дипломатическими усилиями в 2014-2015-м.

"С 2014 года Украина укрепила свою военную позицию. Действительно, украинская армия (2022 года, – ред.) была совсем другой, чем в 2014 году. Она лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность", – отметил он.

Анализируя события после 2014 года, Олланд отметил, что геополитическая ситуация не была благоприятной для Украины.

«Мы уже видели уход Америки с международной арены в Сирии… Президентство Трампа ослабило связи между европейцами и Соединенными Штатами в рамках атлантического альянса, который он считал устаревшим. Наконец, разгром Афганистана Путин расценил как новый признак слабости западного лагеря.Что касается Европы, то она не смогла понять, как ее зависимость от российского газа сделала ее уязвимой. Путин подумал, что время пошло в его пользу и он может переступить порог путем дальнейшего вторжения в Украину. Отсюда и агрессия, которую он совершил", - отметил Олланд.

В то же время то, что Путин считал для себя достоянием, по убеждению бывшего президента Франции, на самом деле оказалось возможностью для украинцев. Поэтому украинское сопротивление в 2022 году оказалось значительно сильнее, чем ожидал глава Кремля. Также сыграло важную роль то, что в 2022 году Европа не разделилась и сразу поддержала Украину, а также США оказали Киеву значительную помощь.

Говоря о попытках нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона продолжать диалог с Россией, Франсуа Олланд отметил, что для того, чтобы диалог был плодотворным, "он должен базироваться на балансе сил".

Диалог ради диалога не имеет смысла и даже может иметь негативные последствия, предлагая распределение ответственности и удобную коммуникационную структуру для Путина. Поэтому диалог (сейчас) может служить лишь переводу военной ситуации в политические рамки. Выход из конфликта будет только тогда, когда Россия на местах заметит провал своей убийственной работы", – подчеркнул он.

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