Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Олланд: Минские договоренности дали Украине время усилить армию и сломали планы Путина на победу в 2022 году

Олланд: Минские договоренности дали Украине время усилить армию и сломали планы Путина на победу в 2022 году

30 декабря, 2022 пятница
17:26
Мир

Президент Франции 2012-2017 гг. Франсуа Олланд считает, что Минские договоренности помогли сдержать наступление россиян на Донбассе и дали Украине необходимое время для усиления Вооруженных Сил

Об этом он сказал в интервью The Kyiv Independent.

"Минские соглашения на время остановили наступление россиян", – сказал Олланд, отвечая на вопрос, верит ли он, что переговоры в Минске имели целью задержать российское продвижение в Украине.

Олланд согласился со словами экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в интервью немецкой газете Die Zeit сказала о Минских протоколах: "Было очевидно, что конфликт собираются заморозить, что проблема не решена, но это лишь дало Украине драгоценное время".

Олланд добавил: заслуга Минских договоренностей в том, что украинская армия получила возможность окрепнуть. Следовательно, стойкость Украины в 2022 году он частично объяснил и своими дипломатическими усилиями в 2014-2015-м.

"С 2014 года Украина укрепила свою военную позицию. Действительно, украинская армия (2022 года, – ред.) была совсем другой, чем в 2014 году. Она лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность", – отметил он.

Анализируя события после 2014 года, Олланд отметил, что геополитическая ситуация не была благоприятной для Украины.

«Мы уже видели уход Америки с международной арены в Сирии… Президентство Трампа ослабило связи между европейцами и Соединенными Штатами в рамках атлантического альянса, который он считал устаревшим. Наконец, разгром Афганистана Путин расценил как новый признак слабости западного лагеря.Что касается Европы, то она не смогла понять, как ее зависимость от российского газа сделала ее уязвимой. Путин подумал, что время пошло в его пользу и он может переступить порог путем дальнейшего вторжения в Украину. Отсюда и агрессия, которую он совершил", - отметил Олланд.

В то же время то, что Путин считал для себя достоянием, по убеждению бывшего президента Франции, на самом деле оказалось возможностью для украинцев. Поэтому украинское сопротивление в 2022 году оказалось значительно сильнее, чем ожидал глава Кремля. Также сыграло важную роль то, что в 2022 году Европа не разделилась и сразу поддержала Украину, а также США оказали Киеву значительную помощь.

Говоря о попытках нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона продолжать диалог с Россией, Франсуа Олланд отметил, что для того, чтобы диалог был плодотворным, "он должен базироваться на балансе сил".

Диалог ради диалога не имеет смысла и даже может иметь негативные последствия, предлагая распределение ответственности и удобную коммуникационную структуру для Путина. Поэтому диалог (сейчас) может служить лишь переводу военной ситуации в политические рамки. Выход из конфликта будет только тогда, когда Россия на местах заметит провал своей убийственной работы", – подчеркнул он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
НАТО
29 декабря, 2022 четверг
Эксперты RAND Corporation озвучили четыре сценария вероятной атаки России на НАТО
28 декабря, 2022 среда
"Позор, поражение, развал": в СНБО ответили на требование Кремля признать аннексию 4 областей в мирном плане
29 декабря, 2022 четверг
В РФ заявили, что в Брянской области беспилотники уничтожили пусковую установку С-300
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.76
  • EUR
    Покупка 41.53
    Продажа 42.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
30 декабря
18:17
Эксклюзив
У меня есть огромная надежда, что в конце 2023-го мы получим рыночный курс доллара, который был до 24 февраля, - экономист Пендзин
18:05
Искусство на бронеплитах: во Львове открыли выставку арт-объектов
18:04
С начала военного положения 12 тыс. мужчин пытались незаконно покинуть Украину, – ГПСУ
18:04
Эксклюзив
Юлия Клименко
Экономика Украины просядет на 45-50% по итогам года, - нардеп Клименко
18:04
OPINION
"Пушкин х*йло!" - главный книжный итог года
17:49
"Это не борьба с памятниками – это борьба Украины за жизнь": в Краматорске демонтировали бюст Пушкина
17:49
В Китае новым главой МИДа стал бывший посол в США Цинь Ган, критиковавший Байдена, - Reuters
17:41
Кличко заявил, что сейчас в Киеве живет столько же людей, сколько до 24 февраля
17:30
Анонс
НЕ ИСТФАК, 18:30. Мир идей Степана Бандеры
17:14
Все атомные блоки на подконтрольной Украине территории работают на полную мощность, – Энергоатом
16:52
На юге россияне строят эшелонную оборону с момента отступления на Херсонском направлении, - спикер Нацгвардии Музычук
16:52
Эксклюзив
Константин Жеваго
Мотивы преследования Жеваго политические, - правозащитник Захаров
16:31
В Польше фиксируют рост активности российских хакеров: одну из атак совершили на сейм после признания РФ государством, поддерживающим терроризм
16:21
Из-за войны в Киеве с 24 февраля погибли 120 человек, повреждены 600 зданий, - КМВА
16:12
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:10
В РФ заявили, что в Донецке ликвидирован чиновник следкома Евгений Рыбаков
16:10
Сергей Шкарлет
Южная Корея передала Украине 6 тыс. планшетов для школьников
16:07
Оккупанты уничтожают доказательства своих преступлений: в Мариуполе россияне завершили демонтаж драмтеатра
16:05
OPINION
"Из грязи в князи". Путин – яркий пример такого "князя"
15:43
В Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский носитель "калибров", - ВМС
15:37
Спасатели из Эстонии передали Украине технику для разминирования на сумму более 337 тыс. евро
15:20
Starlink
Украина получила третью партию Starlink от Польши: часть из них разместят в Пунктах несокрушимости
15:17
Эксклюзив
Динамика потерь заставляет врага постоянно обновлять личный состав на Востоке, - представитель Восточной группировки войск Череватый
15:12
Столтенберг призвал страны НАТО продолжить поставки оружия Украине
15:09
Коллаборантам на временно оккупированных территориях Россия не выплачивает зарплаты уже месяц, - мэр Мелитополя Федоров
15:09
СБУ сообщила о подозрении мужчине из ближайшего окружения Стрелкова-Гиркина, который "передавал" оккупантам шахты в Донецкой области
14:55
В Минздраве заявили, что с коронавирусом за последнюю неделю госпитализировали около 3 тыс. украинцев
14:40
У Путина заявили, что он не будет общаться с журналистами вживую из-за страха подхватить инфекцию
14:35
Зеленский собрал Ставку главнокомандующего: анализировали дальнейшие возможные действия врага
14:31
Венгрия играет в свою собственную игру, она взяла Украину в заложники своей борьбы за деньги ЕС, - Кулеба
14:30
Йенс Столтенберг
"Ничто не будет, как раньше": Столтенберг заявил, что возвращение к привычным отношениям с РФ после войны невозможно
14:13
Бывший кикбоксер Эндрю Тейт был задержан по подозрению в деле о торговле людьми
14:03
OPINION
Московская культурная экспансия – как было, есть и будет
13:59
Китай заявил о готовности быть глобальным партнером с Россией
13:57
В Харьковской области на взрывном устройстве подорвался автомобиль с супругами
13:54
Россия нанесла удар по Екатериновке Харьковской области: два человека погибли, есть ранены
13:45
Около 60% опрошенных в Дии украинцев хотят праздновать Рождество 25 декабря
13:41
Эксклюзив
Россияне готовят новый этап боевых действий с проведением стратегических операций, - военный эксперт Самусь
13:23
Обновлено
Оккупанты обстреляли пограничный город на Черниговщине: погибла женщина
13:22
Коммунальщики Днепра нашли в мусорном баке мины, гранаты и тротиловые шашки
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV