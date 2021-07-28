Олимпийского медалиста приговорили к 25 годам заключения

Об этом сообщает ABC .

Баггали, который на Олимпиаде-2004 выиграл две серебряные награды в гребле на байдарках и каноэ, получил 25 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Натан Баггали со своим братом пытался завезти в Австралию 650 кг кокаина на сумму $ 200 млн.

Оба брата ранее уже отбывали сроки в других делах, связанных с наркотиками. Брат олимпийского медалиста Дрю Баггали провел в тюрьме 11 из 14 последних лет.

45-летний Натан Баггали сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение через 12 лет.

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