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Главная Спорт Олимпийского чемпиона Верняева дисквалифицировали на 4 года за допинг

Олимпийского чемпиона Верняева дисквалифицировали на 4 года за допинг

13 июля, 2021 вторник
08:25
Спорт

Украинский гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещенных препаратов

Об этом сам Верняев сообщил в facebook.

По словам гимнаста, его дисквалифицировали на 4 года за наличие в допинг-пробе мельдонию.

"Арбитраж гимнастического этического фонда принял решение о том, что концентрация мельдонию, которую нашли у меня в организме, достаточное для дисквалификации на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это означает, что на Олимпиаду я не поеду. Положительный тест лишь указывает на факт наличие в организме запрещенного субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена ", - написал Верняев.

Он добавил, что будет обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде.

"Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки.

Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалует решение о моей дисквалификации в CAS ", - пообещал Верняев.

В начале 2021 27-летнего Олега Верняева временно отстранили от всех соревнований по подозрению в употреблении допинга.

На Олимпиаде-2016 Верняев получил две медали: золото на брусьях и серебро в многоборье.

Олимпиада-2020 будут проходить в Токио с 23 июля по 8 августа.

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