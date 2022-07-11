Олимпийского чемпиона Петренко, выступившего в шоу жены Пескова, уволили с должности в Федерации фигурного катания Украины
Вице-президента Федерации фигурного катания Украины Виктора Петренко, выступавшего на ледовом шоу в России, уволили с должности
Об этом сообщает Федерация фигурного катания.
В федерации утверждают, что Петренко еще 21 июня 2022 направил просьбу исключить его из состава организации и отменить должностные обязанности, а 22 июня его ходатайство удовлетворили.
Однако соответствующие документы на сайте организации были опубликованы лишь 10 июля, после того, как разразился скандал из-за выступление Петренко в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи.
53-летний Виктор Петренко является олимпийским чемпионом-1992 и бронзовым медалистом Игр-1988. Он занимал должность вице-президента Федерации фигурного катания.
Татьяна Навка родилась в Украине, но выступала за Россию. Она является женой спикера российского диктатора Владимира Путина – Дмитрия Пескова.
- 8 июля Виктор Петренко принял участие в состоявшемся в Сочи ледовом шоу Навки.
- 10 июля скелетонист Владислав Гераскевич раскритиковал вице-президента Федерации фигурного катания Украины Виктора Петренко за выступление в России.
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