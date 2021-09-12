Олимпийский чемпион Верняев угрожает отказаться от украинского гражданства
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев заявил, что может сменить гражданство после того, какие отбудет четырехлетнюю дисквалификацию за допинг
Об этом сообщает Общественное .
По словам Верняева, он не знает, будет ли представлять Украину на Олимпиаде-2024, поскольку может изменить гражданство.
"Готов ли представлять Украину на Олимпиаде-2024? Если уменьшат срок дисквалификации. Ну как: у нас здесь параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, сюсюканья не будет - будет ультиматум: или я готовлюсь по полному карт-бланшу, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или же отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать", - сказал Верняев.
Он отметил, что не знает, за какую сборную выступать.
"Я об этом еще не думал, не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт. Просто говорю: или я нужен и делайте мне полные условия, или не нужен и отпускайте", - рассказал Верняев.
В начале 2021 27-летнего Олега Верняева отстранили от всех соревнований по подозрению в употреблении допинга. Позже выяснилось, что в его организме обнаружили мельдоний, за что гимнаста дисквалифицировали на четыре года. Верняев заявил, что будет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.
На Олимпиаде-2016 Верняев получил две медали: золото на брусьях и серебро в многоборье.
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Напомним, 13 июля стало известно, что украинского гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещенных препаратов.
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