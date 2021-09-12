Олимпийский чемпион Верняев угрожает отказаться от украинского гражданства

Об этом сообщает Общественное .

По словам Верняева, он не знает, будет ли представлять Украину на Олимпиаде-2024, поскольку может изменить гражданство.

"Готов ли представлять Украину на Олимпиаде-2024? Если уменьшат срок дисквалификации. Ну как: у нас здесь параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, сюсюканья не будет - будет ультиматум: или я готовлюсь по полному карт-бланшу, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или же отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать", - сказал Верняев.

Он отметил, что не знает, за какую сборную выступать.

"Я об этом еще не думал, не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт. Просто говорю: или я нужен и делайте мне полные условия, или не нужен и отпускайте", - рассказал Верняев.

В начале 2021 27-летнего Олега Верняева отстранили от всех соревнований по подозрению в употреблении допинга. Позже выяснилось, что в его организме обнаружили мельдоний, за что гимнаста дисквалифицировали на четыре года. Верняев заявил, что будет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

На Олимпиаде-2016 Верняев получил две медали: золото на брусьях и серебро в многоборье.

Напомним, 13 июля стало известно, что украинского гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещенных препаратов.

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