Олимпийский чемпион Верняев призвал Бельгию не пускать россиян и белорусов на ЧМ в Антверпене
Олимпийский чемпион Олег Верняев и гимнасты сборной Украины написали письмо в посольство Бельгии с призывом не пускать россиян и белорусов на чемпионат мира в Антверпене
Об этом Верняев написал в facebook.
По словам олимпийского чемпиона, он и другие украинские гимнасты - Игорь Радивилов, Владислав Грико, Назар Чепурный вместе с главным тренером сборной Украины Геннадием Сартинским, обратились к послу Бельгии в Украине Питеру Ван Де Вельде с просьбой посодействовать решению о недопуске россиян и белорусов на чемпионат мира, который пройдет с 30 сентября по 8 октября в Антверпене.
"Многие российские олимпийцы и профессиональные спортсмены открыто поддерживают и поощряют действия российского правительства по вторжению в Украину, а другие – просто замалчивают и делают вид, что ничего не происходит. Они являются частью российской пропаганды, которая пытается цинично манипулировать всем демократическим миром, в то время как в Украине идет полномасштабная война", - говорится в письме гимнастов.
Они также напомнили, что возвращение россиян и белорусов в международные соревнования осудили более 35 стран мира.
"Террористов и их япых приспешников нужно изолировать от демократического мира, поскольку любые их действия представляют угрозу национальной безопасности каждой страны, всех людей, выступающих против тирании и российской жестокости", - призвали гимнасты.
29-летний Олег Верняев является победителем Олимпиады-2016 в упражнениях на брусьях и обладателем серебра Игр в Рио в многоборье. Кроме того, украинец выигрывал золото чемпионата мира и является шестикратным чемпионом Европы.
- 15 марта Олегу Верняеву сократили срок дисквалификации за употребление допинга до двух лет, благодаря чему он может возобновить выступления.
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