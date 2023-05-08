Об этом Верняев написал в facebook.

По словам олимпийского чемпиона, он и другие украинские гимнасты - Игорь Радивилов, Владислав Грико, Назар Чепурный вместе с главным тренером сборной Украины Геннадием Сартинским, обратились к послу Бельгии в Украине Питеру Ван Де Вельде с просьбой посодействовать решению о недопуске россиян и белорусов на чемпионат мира, который пройдет с 30 сентября по 8 октября в Антверпене.

"Многие российские олимпийцы и профессиональные спортсмены открыто поддерживают и поощряют действия российского правительства по вторжению в Украину, а другие – просто замалчивают и делают вид, что ничего не происходит. Они являются частью российской пропаганды, которая пытается цинично манипулировать всем демократическим миром, в то время как в Украине идет полномасштабная война", - говорится в письме гимнастов.

Они также напомнили, что возвращение россиян и белорусов в международные соревнования осудили более 35 стран мира.

"Террористов и их япых приспешников нужно изолировать от демократического мира, поскольку любые их действия представляют угрозу национальной безопасности каждой страны, всех людей, выступающих против тирании и российской жестокости", - призвали гимнасты.

29-летний Олег Верняев является победителем Олимпиады-2016 в упражнениях на брусьях и обладателем серебра Игр в Рио в многоборье. Кроме того, украинец выигрывал золото чемпионата мира и является шестикратным чемпионом Европы.