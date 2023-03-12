Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Париже Йока по итогам десяти раундов проиграл Такаму раздельным решением судей – 96:94, 94:96, 94:96.

Для 30-летнего француза, выигравшего в 2016 году Олимпиаду в сверхтяжелом весе, поражение от 42-летнего камерунца стало вторым подряд в карьере. В мае 2022 года Тони Йока уступил конголезцу Мартину Баколе.