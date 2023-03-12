Олимпийский чемпион в супер тяжелом весе потерпел второе подряд поражение среди профессионалов
Французский боксер Тони Йока проиграл камерунцу Карлосу Такаму и потерпел второе поражение подряд на профессиональном ринге
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Париже Йока по итогам десяти раундов проиграл Такаму раздельным решением судей – 96:94, 94:96, 94:96.
Для 30-летнего француза, выигравшего в 2016 году Олимпиаду в сверхтяжелом весе, поражение от 42-летнего камерунца стало вторым подряд в карьере. В мае 2022 года Тони Йока уступил конголезцу Мартину Баколе.
- В 2018 году Тони Йока был признан самым перспективным боксером по версии WBC.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.05
Покупка 38.05Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное