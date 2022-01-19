Олимпийский чемпион стал тренером футбольного клуба второй лиги
Олимпийский чемпион Евгений Яровенко назначен главным тренером футбольного клуба "Сумы"
Об этом сообщают "Сумы" в Instagram.
Евгений Яровенко является олимпийским чемпионом-1988 в составе сборной СССР. Выступал за "Днепр", "Ворсклу", запорожский "Металлург", "Кривбасс", казахстанский "Кайрат", турецкий "Сарьер" и финский "Конту".
Яровенко в 2002-2006 годах работал тренером во второй и третьей командах "Шахтера". Возглавлял казахстанские "Есиль-Богатырь" и "Тараз", молодежную сборную Казахстана, "Нефтяник" из Ахтырки, запорожский "Металлург". Последним местом работы Яровенко была "Победа" из Днепра, выступающая во второй лиге.
Ассистентом Евгения Яровенко в "Сумах" станет его бывший одноклубник по "Днепру" Владимир Горелый.
"Сумы" ушли на зимний перерыв в чемпионате Украины на последнем месте в группе Б во второй лиге.
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