Олимпийский чемпион стал тренером футбольного клуба второй лиги

Об этом сообщают "Сумы" в Instagram.

Евгений Яровенко является олимпийским чемпионом-1988 в составе сборной СССР. Выступал за "Днепр", "Ворсклу", запорожский "Металлург", "Кривбасс", казахстанский "Кайрат", турецкий "Сарьер" и финский "Конту".

Яровенко в 2002-2006 годах работал тренером во второй и третьей командах "Шахтера". Возглавлял казахстанские "Есиль-Богатырь" и "Тараз", молодежную сборную Казахстана, "Нефтяник" из Ахтырки, запорожский "Металлург". Последним местом работы Яровенко была "Победа" из Днепра, выступающая во второй лиге.

Ассистентом Евгения Яровенко в "Сумах" станет его бывший одноклубник по "Днепру" Владимир Горелый.

"Сумы" ушли на зимний перерыв в чемпионате Украины на последнем месте в группе Б во второй лиге.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb