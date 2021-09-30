Олимпийский чемпион признал свою вину в деле о штурме Капитолия

Об этом сообщает USA Today .

Келлер признал незаконное проникновение в Капитолий, а также вину по одному из пунктов обвинения. Он выразил желание сотрудничать со следствием в обмен на снятие других обвинений. Спортсмену грозит от 21 до 27 месяцев тюрьмы.

39-летний Клит Келлер - двукратный олимпийский чемпион по плаванию (2004, 2008), серебряный (2000) и бронзовый (2000, 2004) призер Олимпиады и четырехкратный чемпион мира (2005, 2007).

6 января Келлер был среди сторонников экс-президента США Дональда Трампа, которые ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне и сорвали заседание Сената, на котором должны утвердить итоги президентских выборов в США. Во время беспорядков в американской столице погибли четыре человека.