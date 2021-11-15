Олимпийский чемпион из Украины, отказавшийся называть Россию агрессором, объяснил, что имел в виду. Видео
Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко заявил, что он признает, что Россия ведет военные действия против Украины
Видео в Facebook распространила Анна Маляр.
По словам Абраменко, бравшие у него интервью журналисты неправильно передали его слова, что в российско-украинской войне "не все однозначно".
"Конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Осветили так, будто я не понимаю, что происходит. Я понимаю, все, что я мог бы сказать, могло быть неправильно воспринято и использовано Россией с пропагандистской целью", – объяснил Александр Абраменко.
В 2018 году Александр Абраменко принес сборной Украины золотую медаль в соревнованиях по фристайлу в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане и стал первым спортсменом из нашей страны, выигравшим награду зимних Игр в мужских соревнованиях.
- 9 ноября Абраменко сказал, что для него в российско-украинской войне "не все однозначно" .
- После этого олимпийский чемпион по фристайлу заявил, что он против вакцинации от коронавируса.
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