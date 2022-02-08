Олимпийский чемпион из Украины назвал тесты на коронавирус способом манипулировать результатами Игр-2022

Об этом он рассказал во время трансляции на странице олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Жана Беленюка в Instagram.

По его словам, на Олимпийских играх не редки случаи, когда на самоизоляцию отправляют спортсменов без симптомов, что напоминает попытки манипулировать результатами.

"Ежедневно сдаем тесты – мало того, что они могут быть ошибочными. Намой взгляд, это легкий способ манипулировать всем. После первого положительного теста ты можешь сдать повторный. Если он подтвердит COVID-19, то тебя изолируют. Ты не можешь выходить никуда, на карантине сидишь. Каждый день сдаешь, пока дважды подряд не сдашь отрицательный. То есть с этим жестко. Я слышал, что есть случаи, когда вообще никаких симптомов - вирус есть, а ты ничего не чувствуешь, но должен сидеть и не тренироваться", - рассказал Абраменко, являющийся олимпийским чемпионом-2018 в лыжной акробатике.

Напомним, 8 февраля украинская сноубордистка Аннамари Данча рассказала, что из- за неразберихи с тестами на коронавирус ее допустили к соревнованиям в параллельном слаломе за 5 минут до старта.

Тем временем у женской сборной Украины из-за болезней не хватает биатлонисток, чтобы выступить в эстафете.

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