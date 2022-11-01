Олимпийский чемпион Беленюк заявил, что будет баллотироваться на пост президента НОК Украины
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк объявил, что хочет возглавить Национальный олимпийский комитет Украины
Об этом он заявил в комментарии Общественному .
По словам Беленюка, заявку на участие в выборах президента НОК он подал 31 октября.
"Ее приняли, мне об этом отчитались. Подача заявок должна была состояться до 31 октября, так что в НОК должны знать, кто уже подался. Но это пока не объявлено. НОК стал совершенно непрозрачной организацией. И все происходит подковерно. Я не знаю, что им скрывать", - рассказал Беленюк.
Он добавил, что не знает, кто будет его конкурентом в борьбе за должность, однако предположил, что придется соперничать с действующим министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом.
"По поводу конкурентов, я могу только ретранслировать слышанные слухи. Конкретной информации от НОК мы не имеем. Говорят, что одним из конкурентов будет действующий министр спорта Вадим Гутцайт. Это все, что я знаю", - сказал Беленюк, выигравший золотую медаль Олимпиады в Токио в 2021 году.
Выборы президента НОК должны пройти в конце 2022 года. С 2005 года Национальный олимпийский комитет возглавляет Сергей Бубка. По информации sport.ua , он не будет выдвигать свою кандидатуру на новый четырехлетний срок.
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