Олимпийский чемпион Абраменко рассказал, как российский спортсмен отреагировал на правду о войне в Украине
Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко заявил, что россиянин Илья Буров был в шоке, когда узнал правду о войне в Украине
Об этом сообщает FanDay.net.
По его словам, Буров был поражен рассказом Абраменко о российской агрессии против Украины.
"Он писал мне, спрашивал, что у нас происходит, я ему рассказал все как есть. Он был в шоке от того, что я ему рассказал, ведь им по ТВ показывают совсем другую картинку", - сказал Абраменко.
По его мнению, российские спортсмены не высказываются против войны в Украине, поскольку верят в пропаганду или боятся наказания за свою позицию.
"Думаю, что все российские спортсмены, которые молчат о ситуации в Украине, либо верят пропаганде, которая у них идет по телевидению, либо боятся ответственности за свои высказывания на эту тему", - заметил Абраменко, являющийся олимпийским чемпионом по лыжной акробатике 2018 года и серебряным медалистом Игр-2022.
Илья Буров на Олимпийских играх 2018 и 2022 годов выигрывал бронзу.
- Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике единственную награду на Олимпийских играх в Пекине.
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