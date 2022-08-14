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Главная Спорт Олимпийский чемпион Абраменко неожиданно заявил, что верит в "хороших россиян"

Олимпийский чемпион Абраменко неожиданно заявил, что верит в "хороших россиян"

14 августа, 2022 воскресенье
00:18
Спорт

Олимпийский чемпион в лыжной акробатике Александр Абраменко заявил, что, по его мнению, "хорошие россияне" существуют

Об этом сообщает " ПРЯМОЙ FM "

По словам Абраменко, он хочет верить, что "хорошие россияне" существуют.

"Как по мне? Я не знаю, я считаю, что должны быть. Но, конечно, какой критерий отбора? Надо подобрать пункты и тогда можно каждого проверить по этим пунктам и ответить. Мне хочется верить, что есть. Смогут ли россияне пройти тот путь раскаяния, что в свое время прошли немцы? Не знаю. Это мы будем видеть. Будем наблюдать за этим, когда победим. Не знаю, это нужно очень тесно общаться с ними, а у меня такой возможности нет", - сказал украинский спортсмен.

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Украина
Россия
Олимпиада-2022
война с Россией
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