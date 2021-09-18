Олимпийские медалистки принесли Украине историческое золото чемпионата мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На мировом первенстве в Копенгагене (Дания) украинки победили на каноэ-двойке на 500 м. Лузан и Четверикова преодолели дистанцию за 1 мин 55.85 сек и опередили сборные Беларуси и Кубы, которые завоевали серебро и бронзу.

Наши спортсменки стали первыми в истории представительницами Украины, которые получили золото на чемпионате мира на каноэ.

Кроме того, Людмила Лузан отличилась в Копенгагене на дистанции 500 м на каноэ-одиночке. Она финишировала второй и уступила лишь Марии Маильярд из Чили. Бронзу выиграла Елена Ноздрева из Беларуси.

На Олимпиаде-2020 Лузан и Четверикова получили серебро на дистанции 500 м на каноэ-двойке. Лузан также выиграла бронзу на каноэ-одиночке на 200 м.