Олимпийские медалистки принесли Украине историческое золото чемпионата мира
Людмила Лузан и Анастасия Четверикова принесли сборной Украины первое в истории золото чемпионата мира в гребле на каноэ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На мировом первенстве в Копенгагене (Дания) украинки победили на каноэ-двойке на 500 м. Лузан и Четверикова преодолели дистанцию за 1 мин 55.85 сек и опередили сборные Беларуси и Кубы, которые завоевали серебро и бронзу.
Наши спортсменки стали первыми в истории представительницами Украины, которые получили золото на чемпионате мира на каноэ.
Кроме того, Людмила Лузан отличилась в Копенгагене на дистанции 500 м на каноэ-одиночке. Она финишировала второй и уступила лишь Марии Маильярд из Чили. Бронзу выиграла Елена Ноздрева из Беларуси.
На Олимпиаде-2020 Лузан и Четверикова получили серебро на дистанции 500 м на каноэ-двойке. Лузан также выиграла бронзу на каноэ-одиночке на 200 м.
- Напомним, 7 августа Людмила Лузан и Анастасия Четверикова получили серебряную медаль на дистанции 500 м на каноэ на Олимпийских играх в Токио.
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