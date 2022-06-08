Олимпийские комитеты Европы отстранили Россию и Беларусь от участия в 51-й Генеральной Ассамблее
Россию и Беларусь отстранили Россию от участия в 51-й Генеральной Ассамблее Европейских олимпийских комитетов
Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины с ссылкой на Генерального секретаря Европейских Олимпийских Комитетов Раффаэле Паньоцци.
"Генеральный секретарь Европейских Олимпийских Комитетов Раффаэле Паньоцци сообщил президентам Национальных олимпийских комитетов о том, что представители НОК россии и беларуси отстранены от участия в 51-й Генеральной Ассамблее ЕОК. Такое решение принял Исполнительный комитет ЕОК", - говорится в сообщении.
Известно, что сессия 51 Генеральной Ассамблеи ЕОК состоится 10-11 июня в Северной Македонии.
- Напомним, более 150 городов мира разорвали побратимские отношения с городами в России. Кроме того, Союз городов Балтии исключил из своего состава Санкт-Петербург и российский город Гатчин, приняв в союз украинский город Вовнянск (Львовщина).
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