Олимпийская сборная Украины потеряла из-за дисквалификации еще одного претендента на медали
CAS продлил срок дисквалификации бронзового призера чемпионата мира по спортивной ходьбе Игоря Главана, из-за которой он пропустит Олимпиаду в Токио
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
CAS (Спортивный арбитражный суд) решил увеличить срок дисквалификации Главана до трех лет и аннулировать его результаты с 25 июля 2017 года.
Таким образом, украинский легкоатлет не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио, где он должен был выступить на дистанции 50 км. Его заменит Валерий Литанюк.
Игоря Главана дисквалифицировали за употребление запрещенных препаратов, украинец свою вину на признал и назвал обвинения сфабрикованными.
Главан является бронзовым призером чемпионата мира-2013 на дистанции 50 км.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
- 13 июля стало известно, что Украинская гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещенных препаратов.
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