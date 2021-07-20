Олимпийская сборная Украины потеряла из-за дисквалификации еще одного претендента на медали

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

CAS (Спортивный арбитражный суд) решил увеличить срок дисквалификации Главана до трех лет и аннулировать его результаты с 25 июля 2017 года.

Таким образом, украинский легкоатлет не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио, где он должен был выступить на дистанции 50 км. Его заменит Валерий Литанюк.

Игоря Главана дисквалифицировали за употребление запрещенных препаратов, украинец свою вину на признал и назвал обвинения сфабрикованными.

Главан является бронзовым призером чемпионата мира-2013 на дистанции 50 км.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

13 июля стало известно, что Украинская гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещенных препаратов.

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