Олимпийская медалистка принесла Украине второе золото Кубка мира по гребле на каноэ
Украинка Людмила Лузан завоевала на этапе Кубка мира в Познани золотые награды на дистанциях 200 м и 500 м на каноэ-одиночке
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В воскресенье, 28 мая, в польском городе Познань Лузан победила на дистанции 500 м. Для украинки это золото стало вторым на этапе Кубка мира. 27 мая она опередила всех соперниц в соревнованиях на 200 метров.
Еще одно золото Украине накануне принесли Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин на дистанции 500 м на байдарке-четверке.
Людмила Лузан на Олимпиаде-2020 получила серебро на каноэ-двойке на 500 м и бронзу на одиночке на 200 м. Украинка также является действующей чемпионкой мира на дистанциях 500 м и 1000 м на каноэ-одиночке.
Кубок мира по гребле на каноэ
Познань, Польша
28 мая
Женщины. Каноэ-одиночка, 500 м
1. Людмила Лузан (Украина) – 2.12,92
2. София Кишбан (Венгрия) – 2.16,85
3. Ванесса Тот (Хорватия) – 2.17,39
- 30 апреля Международная федерация каноэ позволила россиянам и белорусам возобновить выступления в международных соревнованиях через два дня после того, как РФ уничтожила дом в Умани рядом с гостиницей, где находились украинские гребцы.
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