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Олимпийская медалистка принесла Украине второе золото Кубка мира по гребле на каноэ

28 мая, 2023 воскресенье
13:55
Спорт

Украинка Людмила Лузан завоевала на этапе Кубка мира в Познани золотые награды на дистанциях 200 м и 500 м на каноэ-одиночке

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В воскресенье, 28 мая, в польском городе Познань Лузан победила на дистанции 500 м. Для украинки это золото стало вторым на этапе Кубка мира. 27 мая она опередила всех соперниц в соревнованиях на 200 метров.

Еще одно золото Украине накануне принесли Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин на дистанции 500 м на байдарке-четверке.

Людмила Лузан на Олимпиаде-2020 получила серебро на каноэ-двойке на 500 м и бронзу на одиночке на 200 м. Украинка также является  действующей чемпионкой мира на дистанциях 500 м и 1000 м на каноэ-одиночке.

Кубок мира по гребле на каноэ

Познань, Польша

28 мая

Женщины. Каноэ-одиночка, 500 м

1. Людмила Лузан (Украина) – 2.12,92

2. София Кишбан (Венгрия) – 2.16,85

3. Ванесса Тот (Хорватия) – 2.17,39

Олимпиада
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