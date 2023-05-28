Об этом сообщает Еспресо.TV.

В воскресенье, 28 мая, в польском городе Познань Лузан победила на дистанции 500 м. Для украинки это золото стало вторым на этапе Кубка мира. 27 мая она опередила всех соперниц в соревнованиях на 200 метров.

Еще одно золото Украине накануне принесли Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин на дистанции 500 м на байдарке-четверке.

Людмила Лузан на Олимпиаде-2020 получила серебро на каноэ-двойке на 500 м и бронзу на одиночке на 200 м. Украинка также является действующей чемпионкой мира на дистанциях 500 м и 1000 м на каноэ-одиночке.

Кубок мира по гребле на каноэ

Познань, Польша

28 мая

Женщины. Каноэ-одиночка, 500 м

1. Людмила Лузан (Украина) – 2.12,92

2. София Кишбан (Венгрия) – 2.16,85

3. Ванесса Тот (Хорватия) – 2.17,39