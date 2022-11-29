Об этом сообщает Общественное .

По ее словам, старший тренер сборной Украины Александр Кравченко ей ни разу не позвонил в межсезонье. Но она не уходит из спорта и продолжает тренироваться на Львовщине под руководством своего личного тренера Григория Шамрая.

"Я остаюсь в спорте. Кравченко ни разу не позвонил и не спросил, как дела. Бог ему судья. А из команды за девять месяцев никто даже СМС не написал, не говоря о звонке. Я с командой не тренируюсь. Сейчас на сборе в Сянках. Я тренируюсь с Григорием Шамраем", - рассказала Семеренко.

36-летняя Вита Семеренко является одной из самых титулованных украинских биатлонисток. В 2014 году на Олимпиаде она завоевала золото в составе женской эстафетной команды и бронзу в спринте. Семеренко является двукратной вице-чемпионкой мира в эстафете. Также на ее счету пять бронзовых наград ЧМ, три из них – в личных гонках. Кроме того, Вита Семеренко в составе сборной Украины трижды выигрывала золото в эстафете на этапах Кубка мира.

29 ноября появилась информация о том, что Вита Семеренко завершила активные выступления в биатлоне.

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