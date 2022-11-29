Олимпийская чемпионка по биатлону Семеренко опровергла информацию о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка Вита Семеренко заявила, что информация о завершении ею карьеры не соответствует действительности
Об этом сообщает Общественное .
По ее словам, старший тренер сборной Украины Александр Кравченко ей ни разу не позвонил в межсезонье. Но она не уходит из спорта и продолжает тренироваться на Львовщине под руководством своего личного тренера Григория Шамрая.
"Я остаюсь в спорте. Кравченко ни разу не позвонил и не спросил, как дела. Бог ему судья. А из команды за девять месяцев никто даже СМС не написал, не говоря о звонке. Я с командой не тренируюсь. Сейчас на сборе в Сянках. Я тренируюсь с Григорием Шамраем", - рассказала Семеренко.
36-летняя Вита Семеренко является одной из самых титулованных украинских биатлонисток. В 2014 году на Олимпиаде она завоевала золото в составе женской эстафетной команды и бронзу в спринте. Семеренко является двукратной вице-чемпионкой мира в эстафете. Также на ее счету пять бронзовых наград ЧМ, три из них – в личных гонках. Кроме того, Вита Семеренко в составе сборной Украины трижды выигрывала золото в эстафете на этапах Кубка мира.
- 29 ноября появилась информация о том, что Вита Семеренко завершила активные выступления в биатлоне.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное