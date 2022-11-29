Олимпийская чемпионка по биатлону из Украины завершила карьеру
Олимпийская чемпионка-2014 в эстафете Вита Семеренко завершила активные выступления в биатлоне
Об этом сообщает Sport.ua .
Виты Семеренко не оказалось в составе сборной Украины на первый этап Кубка мира, стартующего 29 ноября в финском Контиолахте, а также в составе второй команды, выступающей на Кубке IBU (Международного союза биатлонистов).
Тренеры сборной Украины подтвердили, что Вита Семеренко не готовилась к новому сезону и не поддерживает с ними связь, и, очевидно, не планирует продолжать выступления. Официально о решении завершить карьеру она еще не сообщала.
36-летняя Вита Семеренко является одной из самых титулованных украинских биатлонисток. В 2014 году на Олимпиаде она завоевала золото в составе женской эстафетной команды и бронзу в спринте. Семеренко является двукратной вицечемпионкой мира в эстафете. Также на ее счету пять бронзовых наград ЧМ, три из них – в личных гонках. Кроме того, Вита Семеренко в составе сборной Украины трижды выигрывала золото в эстафете на этапах Кубка мира.
- На первом этапе Кубка мира за Украину выступят Юлия Джима, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Анна Кривонос и Ирина Петренко.
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