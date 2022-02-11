Олимпийская чемпионка из Украины выздоровела после коронавируса и вернулась в расположение сборной в Пекине

Об этом сообщает НОК Украины.



Елена Белосюк заболела коронавирусом перед открытием Олимпиады в Пекине. После этого украинка находилась на самоизоляции в отеле.



Белосюк уже находится в расположении сборной Украины по биатлону. У нашей команды теперь есть 4 здоровых биатлониста, а это то количество, которое нужно для выступления на эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.



Члены сборной Украины Дарья Блашко, Михаил Гуменяк, Игорь Ященко и Юрай Санитра, сдавшие в Пекине положительные тесты на COVID-19, до сих пор находятся на самоизоляции.



Елена Белосюк является олимпийской чемпионкой - 2014 в эстафете.

Напомним, 7 февраля Валя Семеренко из-за проблем со здоровьем досрочно завершила выступления в Пекине.

9 февраля Семеренко заявила, что решила досрочно прекратить выступления на Олимпийских играх в Пекине, чтобы дать дорогу молодым.

9 февраля президент Федерации биатлона Владимир Бринзак заявил, что женская сборная Украины рискует пропустить эстафету, поскольку Елена Белосюк и Дарья Блашко до сих пор на самоизоляции из-за коронавируса.

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