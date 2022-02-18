Олимпийская чемпионка Джима заняла 7 место в последней женской гонке по биатлону в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Юлия Джима упала на старте гонки, поэтому потеряла темп и подошла к первой стрельбе не среди лидеров. Отставание, появившееся из-за падения, наверстать не удалось. Украинка финишировала на 7-й позиции, хотя и показала лучшую стрельбу среди всех спортсменок – всего 3 промаха.



Победу одержала француженка Жустин Брезаз-Буше, прошедшая дистанцию за 40 минут и 18 секунд. Тири Экхофф – вторая. Марте Ольсбу-Рейселан завоевала бронзу.



Масс-старт – это завершающая женская гонка по биатлону на Олимпиаде-2022. В ней приняли участие 30 лучших спортсменок Пекина.



Олимпиада-2022. Биатлон



Женщины. Масс-старт



1. Жустин Брезаз-Буше (Франция) 40:18.0 (4 промаха)

2. Тири Экхофф (Норвегия) +15.3 (4)

3. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегия) +34.9 (4)

...

7. Юлия Джима (Украина) +1:25.7 (3)

Напомним, 16 февраля женская сборная Украины финишировала седьмой в эстафете 4х6 км, а Юлия Джима заработала штрафной круг.

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