Олимпиада: японцы официально извинились за то, что назвали украинских пловчих россиянками на церемонии награждения

Об этом рассказывает АР .



"Это была сугубо производственная ошибка. Голос, который вызвал (медалистов), должен был сказать: " Сборная Украины ", но вместо этого сказал "ОКР" (Олимпийский комитет России). Конечно, люди заметили это, и ответственный за объявление извинился. Я также использовал эту возможность, чтобы выразить свои извинения перед теми, кто входит в украинскую команду ", - отметил представитель оргкомитета Маса Танка.



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Отметим, россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина получили золото в дисциплине. Серебро отошло дуэту китаянок Хуан Сюечень и Сунь Вэньян.

