Об этом сообщает "Трибуна".

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе начнутся 14 и завершатся 30 июля. Соревнования начнутся на неделю раньше, чем было запланировано сначала, поскольку согласно заявке американцы предлагали проведение Олимпиады с 21 июля по 6 августа.

Паралимпийские игры начнутся 15 августа и завершатся 27 августа.

Летние Олимпийские игры-2020 обошлись Японии в $10,4 млрд.

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