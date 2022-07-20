Олимпиада-2028: определились даты проведения летних Игр
Организационный комитет Олимпиады-2028 сообщил даты проведения соревнований в Лос-Анджелесе
Об этом сообщает "Трибуна".
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе начнутся 14 и завершатся 30 июля. Соревнования начнутся на неделю раньше, чем было запланировано сначала, поскольку согласно заявке американцы предлагали проведение Олимпиады с 21 июля по 6 августа.
Паралимпийские игры начнутся 15 августа и завершатся 27 августа.
- Летние Олимпийские игры-2020 обошлись Японии в $10,4 млрд.
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