Олимпиада-2026: в программу зимних Игр вошло 8 новых дисциплин
Международный олимпийский комитет включил 8 новых дисциплин в программу зимней Олимпиады-2026
Об этом сообщает Olympics .
В программу Олимпиады-2026 вошел ски-альпинизм, где разыгрываются медали в мужском и женском спринте, а также смешанной эстафете.
Спортсмены также будут соревноваться в смешанном командном скелетоне, мужском и женском парном фристайле, женских прыжках на лыжах с большого трамплина и в санях-двойках.
Одиночная смешанная эстафета, которую продвигал Международный биатлонный союз, не была включена в программу Олимпийских игр 2026 года.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 февраля по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
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