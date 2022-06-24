Об этом сообщает Olympics .

В программу Олимпиады-2026 вошел ски-альпинизм, где разыгрываются медали в мужском и женском спринте, а также смешанной эстафете.

Спортсмены также будут соревноваться в смешанном командном скелетоне, мужском и женском парном фристайле, женских прыжках на лыжах с большого трамплина и в санях-двойках.

Одиночная смешанная эстафета, которую продвигал Международный биатлонный союз, не была включена в программу Олимпийских игр 2026 года.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 февраля по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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