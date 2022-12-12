Олимпиада-2024: США поддерживают участие спортсменов из РФ и Беларуси под нейтральным флагом
Глава Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс поддержала идею президента МОК Томаса Баха разрешить спортсменам из РФ и Беларуси соревноваться на летней Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом
Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Лайонса.
"США поддерживают поиск способов для атлетов, которые тренировались всю свою жизнь для того, чтобы они смогли вернуться и принять участие в соревнованиях", - отметила Лайонс.
В то же время, она подчеркнула, что США выступают категорически против того, чтобы российские и белорусские спортсмены соревновались под национальными флагами своих стран, находящихся под санкционным давлением.
- 7 декабря стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон считает , что российские и белорусские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже.
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