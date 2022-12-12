Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Лайонса.

"США поддерживают поиск способов для атлетов, которые тренировались всю свою жизнь для того, чтобы они смогли вернуться и принять участие в соревнованиях", - отметила Лайонс.

В то же время, она подчеркнула, что США выступают категорически против того, чтобы российские и белорусские спортсмены соревновались под национальными флагами своих стран, находящихся под санкционным давлением.

7 декабря стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон считает , что российские и белорусские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже.

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