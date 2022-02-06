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Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть в третий день Игр в Пекине

6 февраля, 2022 воскресенье
22:01
Спорт

В понедельник, 7 февраля, представители Украины на зимних Олимпийских играх в Пекине сразятся в биатлоне, горных лыжах и санном спорте

Об этом сообщает Еспресо.TV.

03:30. Анастасия Шепиленко: горнолыжный спорт (гигантский слалом, первая попытка), 08:30 – вторая попытка.

6:00. Иван Ковбаснюк: горнолыжный спорт (скоростной спуск).

11:00. Ирина Петренко, Юлия Джима, Валя Семеренко: биатлон (индивидуальная гонка, 15 км).

13:50. Елена Стецькив, Юлианна Туницкая: санный спорт (одиночки, первый заезд), 15:30 – второй заезд.

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Пекин-2022
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