Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть в третий день Игр в Пекине
В понедельник, 7 февраля, представители Украины на зимних Олимпийских играх в Пекине сразятся в биатлоне, горных лыжах и санном спорте
Об этом сообщает Еспресо.TV.
03:30. Анастасия Шепиленко: горнолыжный спорт (гигантский слалом, первая попытка), 08:30 – вторая попытка.
6:00. Иван Ковбаснюк: горнолыжный спорт (скоростной спуск).
11:00. Ирина Петренко, Юлия Джима, Валя Семеренко: биатлон (индивидуальная гонка, 15 км).
13:50. Елена Стецькив, Юлианна Туницкая: санный спорт (одиночки, первый заезд), 15:30 – второй заезд.
- Напомним, 6 февраля сборная Украины заняла десятое место на Олимпийских играх в Пекине в командном турнире по фигурному катанию.
- Также в воскресенье украинские лыжники Алексей Красовский и Руслан Перехода досрочно прекратили борьбу в скиатлоне из-за отставания от лидера на круг.
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