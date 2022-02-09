Олимпиада-2022: за кого украинцам болеть в шестой день Игр в Пекине
В четверг, 10 февраля, представители Украины на зимних Олимпийских играх в Пекине сразятся во фристайле, скелетоне, лыжных гонках, фигурном катании и санном спорте
Об этом сообщает Еспресо.TV.
10 февраля
03:30 Иван Шмуратко : Фигурное катание. Произвольная программа
03:30 Владислав Гераскевич : Скелетон. Первый заезд
04:30 Иван Ковбаснюк : Горнолыжный спорт. Комбинация
09:00 Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех : Лыжные гонки. Классическая гонка, 10 км
13:00 Сборная Украины : Фристайл. Смешанный турнир
15:30 Сборная Украины : Санный спорт. Эстафета
- 9 февраля стало известно, что у сборной Олимпийского комитета России могут отобрать золото в командных соревнованиях из-за проблем с допинг-тестом у одного из фигуристов.
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