Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть в седьмой день Игр в Пекине
В пятницу, 11 февраля, представители Украины на зимних Олимпийских играх в Пекине будут соревноваться в биатлоне, прыжках с трамплина, лыжных гонках, шорт-треке и скелетоне
Об этом сообщает Еспресо.TV.
11 февраля
05:00 Анастасия Шепиленко: Горнолыжный спорт. Супер-гигант
09:00 Руслан Перехода, Алексей Красовский: Лыжные гонки. Классическая гонка, 15 км
11:00 Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина: Биатлон. Спринт
13:00 Антон Корчук, Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк: Прыжки с трамплина. Большой трамплин, квалификация
13:18 Олег Гандей: Шорт-трек, 500 метров, третий заезд
14:20 Владислав Гераскевич: Скелетон, третий заезд
- 10 февраля стало известно, что сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов по лыжной акробатике из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.
- Олимпийский чемпион Александр Абраменко после недопуска сборной Украины к командным соревнованиям назвал Игры в Пекине страшным сном.
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