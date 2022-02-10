Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть в седьмой день Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.



11 февраля



05:00 Анастасия Шепиленко: Горнолыжный спорт. Супер-гигант

09:00 Руслан Перехода, Алексей Красовский: Лыжные гонки. Классическая гонка, 15 км

11:00 Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина: Биатлон. Спринт

13:00 Антон Корчук, Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк: Прыжки с трамплина. Большой трамплин, квалификация

13:18 Олег Гандей: Шорт-трек, 500 метров, третий заезд

14:20 Владислав Гераскевич: Скелетон, третий заезд





10 февраля стало известно, что сборная Украины не выступит в командных соревнованиях фристайлистов по лыжной акробатике из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.

Олимпийский чемпион Александр Абраменко после недопуска сборной Украины к командным соревнованиям назвал Игры в Пекине страшным сном.

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