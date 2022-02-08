Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть в пятый день Игр в Пекине
В среду, 9 февраля, представители Украины на зимних Олимпийских играх в Пекине будут соревноваться в лыжном двоеборье, слаломе и санном спорте
Об этом сообщает Еспресо.TV.
9 февраля
4:14 Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины. 1-й заезд: Анастасия Шепиленко
10:00 Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство Гундерсена 10 км и обычный трамплин: Дмитрий Мазурчук
14:20 Санный спорт. Двойки. Мужчины. 1-я попытка : Игорь Стахов/Андрей Лисецкий
- Напомним, 8 февраля в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпийских играх в Пекине лучшим из украинских биатлонистов стал Дмитрий Пидручный, финишировавший 18-м.
- Также во вторник украинка Аннамари Данча не смогла преодолеть квалификацию в параллельном гигантском слаломе.
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