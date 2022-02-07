Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть в четвертый день Игр в Пекине
Во вторник, 8 февраля, представители Украины на зимних Олимпийских играх в Пекине сразятся в биатлоне, горных лыжах, фигурном катании и санном спорте
Об этом сообщает Еспресо.TV.
8 февраля
03:15 Фигурное катание. Краткое приложение. Иван Шмуратко
4:40 Сноубординг. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Анномары Данчо
05:00 Горнолыжный спорт. Супергигант. Иван Ковбаснюк
10:00 Лыжные гонки. Спринт. Женщины. Марина Анцибор, Виктория Олех, Валентина Каминская
10:30 Биатлон. Индивидуальная гонка, 20 км. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал
13:50 Санный спорт. Одиночка, третий заезд. Елена Стецькив, Юлианна Туницкая
- 7 февраля украинка Анастасия Шепиленко квалифицировалась в финальный заезд женского гигантского слалома на Олимпиаде-2022 в Пекине.
- Украинский спортсмен Иван Ковбаснюк занял 33-е место в скоростном спуске на Олимпийских играх в Пекине.
- Украинские биатлонистки Юлия Джима и Ирина Петренко успешно провели индивидуальную гонку на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.79
Покупка 27.79Продажа 28.12
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное