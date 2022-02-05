Олимпиада-2022: за кого украинцам болеть 6 февраля
Во второй день Олимпийских игр в Пекине представители сборной Украины выступят в соревнованиях по фигурному катанию, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и санному спорту.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
03:30. Анастасия Шаботова: фигурное катание (командный турнир, женщины, краткая программа)
05:00. Иван Ковбаснюк: горнолыжный спорт (скоростной спуск)
09:00. Руслан Перехода, Алексей Красовский: лыжные гонки (скиатлон, 30 км)
13:00. Евгений Марусяк: прыжки с трамплина
13:30. Антон Дукач, Андрей Мандзий: санный спорт (третий и четвертый заезды)
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- Напомним, 5 февраля первое золото Олимпийских игр в Пекине завоевала норвежская лыжница Терезе Йохауг в скиатлоне на 15 км.
- Также в субботу украинец Евгений Марусяк преодолел квалификацию в соревнованиях по прыжкам на лыжах с обычного трамплина.
- Кроме этого, в первый день Игр-2022 сборная Украины по биатлону неудачно выступила в смешанной эстафете и заняла 13 место .
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