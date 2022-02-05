Олимпиада-2022: за кого украинцам болеть 6 февраля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

03:30. Анастасия Шаботова: фигурное катание (командный турнир, женщины, краткая программа)

05:00. Иван Ковбаснюк: горнолыжный спорт (скоростной спуск)

09:00. Руслан Перехода, Алексей Красовский: лыжные гонки (скиатлон, 30 км)

13:00. Евгений Марусяк: прыжки с трамплина

13:30. Антон Дукач, Андрей Мандзий: санный спорт (третий и четвертый заезды)



Прямые трансляции на телеканале UA: Первый

Напомним, 5 февраля первое золото Олимпийских игр в Пекине завоевала норвежская лыжница Терезе Йохауг в скиатлоне на 15 км.

Также в субботу украинец Евгений Марусяк преодолел квалификацию в соревнованиях по прыжкам на лыжах с обычного трамплина.

Кроме этого, в первый день Игр-2022 сборная Украины по биатлону неудачно выступила в смешанной эстафете и заняла 13 место .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb