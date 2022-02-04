Олимпиада-2022: за кого украинцам болеть 5 февраля
В первый соревновательный день Олимпиады-2022 сборная Украины по биатлону выступит в смешанной эстафете
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Юлия Джима и Валентина Семеренко будут бежать смешанную эстафету 24 км. Антона Корчука и Евгения Марусяка ждут индивидуальные прыжки с трамплина.
Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех, Дарья Рублева выступят в скиатлоне, Андрей Мандзий и Антон Дукач проведут заезды в санном спорте.
Сегодня, 4 февраля, в столице Китая прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. В параде участников соревнований на Национальном стадионе приняла участие и сборная Украины.
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На торжественной церемонии открытия флаг Украины несли олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу в лыжной акробатике Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду Александра Назарова.
Выступления украинцев 5 февраля:
8:20 Прыжки с трамплина. Индивидуальные соревнования. Обычный трамплин. (Антон Корчук, Евгений Марусяк)
9:45 Лыжные гонки. Скиатлон 7,5 км+7,5 км. Женщины (Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех, Дарья Рублева)
11:00 Биатлон. Смешанная эстафета. 4х6 км (Дмитрий Подручный, Артем Прима, Юлия Джима и Валентина Семеренко)
13:10 Санный спорт. Мужчины. 1-й заезд (Андрей Мандий, Антон Дукач)
- 4 февраля украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 9-е место в танцах на льду в командном турнире Олимпиады-2022.
- 4 февраля в Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022.
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