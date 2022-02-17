Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть 18 февраля
В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине украинцы сразятся в биатлоне
Об этом сообщает Еспресо.TV.
18 февраля
09:00 Биатлон. Женщины. Масс-старт 12,5 км - Юлия Джима
11:00 Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15 км - Артем Прима, Дмитрий Пидручный
- Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.
- Фристайлист Александр Абраменко после того, как получил для Украины первую медаль на Олимпиаде в Пекине, обнялся с россиянином Ильей Буровым.
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