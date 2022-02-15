Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть 16 февраля
В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине украинцы сразятся в биатлоне, шорт-треке, фристайле и слаломе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
16 февраля
04:15 Горнолыжный спорт. Слалом. Мужчины. 1-й этап - Иван Ковбаснюк
09:45 Биатлон. Командные состязания. Эстафета 4х6 км. Женщины - Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Елена Белосюк
13:00 Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины. Первый финал - Александр Абраменко, Александр Окипнюк
13:30 Шорт-трек. 1500 м. Женщины. 1/4 финала. 6-й забег - Ульяна Дуброва
- 15 февраля в МОК заявили, что запрещенный препарат попал в организм российской фигуристки Камилы Валиевой якобы из-за лекарств, которые принимал ее дедушка.
- На Олимпийских играх в Пекине сборная ОКР потеряла золото в эстафетной мужской гонке на заключительном огневом рубеже и отдала победу Норвегии.
- Украинские фристайлисты Александр Абраменко и Александр Окипнюк вышли в финал в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине.
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