Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть 15 февраля
Во вторник, 15 февраля, на Олимпийских играх в Пекине украинцы будут соревноваться в биатлоне, фигурном катании и прыжках с трамплина
Об этом сообщает Еспресо.TV.
15 февраля
8:30 Биатлон. Мужчины. Эстафета – сборная Украины
10:00 Лыжное двоеборье. Мужчины. Прыжки с трамплина. Индивидуальное первенство – Дмитрий Мазурчук
12:00 Фигурное катание. Женщины. Краткая программа – Анастасия Шаботова
- 14 февраля украинка Ольга Полюк завершила выступления на Олимпийских играх в Пекине.
- Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 20-е место в танцах на льду на Олимпиаде-2022.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.86
-
EUR
Покупка 31.97Продажа 32.78
- Актуальное
- Важное