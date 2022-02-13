Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть 14 февраля
В понедельник, 14 февраля, на Олимпийских играх в Пекине украинцы сразятся во фристайле, фигурном катании и бобслее
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Олимпийские игры в Пекине
14 февраля
03:15 Фигурное катание. Танцевальные дуэты. Произвольный танец - Александра Назарова и Максим Никитин
03:30 Бобслей. Женщины. Монобоб. Третий и четвертый заезды – Лидия Гунько
09:00 Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика. Квалификация (финал – 13:00) – Ольга Полюк, Анастасия Новосад (при условии отрицательного теста на COVID-19)
- Напомним, 13 февраля, по итогам девяти соревновательных дней зимних Игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете перехватила Норвегия.
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