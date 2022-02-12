Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть 13 февраля

Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть 13 февраля

12 февраля, 2022 суббота
21:01
Спорт

В воскресенье, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине украинцы будут соревноваться в биатлоне и бобслее

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Олимпийские игры в Пекине

13 февраля

03:30 Бобслей. Женщины. Монобоб. 1-й заезд - Лидия Гунько

11:00 Биталон. Женщины. Гонка преследования, 10 км – Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко

12:45 Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км – Дмитрий Подручный, Артем Прима, Антон Дудченко

Прямые трансляции на телеканале UA: Первый

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Юлия Джима
Дмитрий Пидручный
Пекин-2022
Читайте также:
Зеленський
11 февраля, 2022 пятница
"Иначе будут кадровые решения": Зеленский поручил главам ряда ОГА за две недели доукомплектовать Силы терробороны
Олексій Данілов
11 февраля, 2022 пятница
Подрыв Крымского моста, Чернобыльской АЭС, вхождение подразделений – рассматриваем любые вопросы, - Данилов
11 февраля, 2022 пятница
Для оправдания агрессии против Украины РФ планирует взорвать Керченский мост, - InformNapalm
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.9
    Покупка 27.9
    Продажа 28.22
  • EUR
    Покупка 31.73
    Продажа 32.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
12 февраля
22:32
От Украины на "Евровидение-2022" поедет Алина Паш
22:00
ВСУ активно готовятся к "маневренной" войне и ночным боям в направлении Беларуси и Харькова, - Defense Express
21:27
В Житомире рыбак провалился под лед. Спасти мужчину помогли подростки
21:03
"Агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город". Совместное заявление министра обороны Резникова и главнокомандующего ВСУ Залужного
20:49
США и Британия забирают своих военных инструкторов из Украины
20:35
Александр Марцинюк (Почаев)
Скандальный священник из Почаева будет автобусами везти людей в Киев, - СМИ
20:15
"Четко", "решительно", "серьезно". О чем Байден сегодня предупредил Путина
20:02
Олимпиада-2022: Расписание девятого дня зимних Игр в Пекине
19:49
Руслан Стефанчук
Стефанчук согласился перевести Раду в непрерывный режим
19:34
Байден час общался с Путиным по вопросу Украины
19:16
Денис Шмигаль
"Причин для дестабилизации гривни не существует. Давайте не создавать их сами, подыгрывая врагу", - Шмыгаль
18:56
Ирина Венедиктова
Венедиктова просит Ярославского вернуться из Лондона: "Я вам обещаю, что все будет по закону"
18:42
KLM отменяет рейсы в Украину
18:30
Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 8-го дня Игр в Пекине
18:21
Следователи поспешили с подозрением водителю Ярославского, - Венедиктова
18:09
Обновлено
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в восьмой день Игр в Пекине
18:01
Обновлено
Олимпиада-2022: Все медалисты восьмого дня Игр в Пекине. ФОТО
17:34
Админздания, Крымский канал, беспорядки. В Херсонской области прошли учения по нейтрализации провокаций России
17:13
Макрон – Путину: "Я прошу вас остановиться"
16:50
С понедельника старшеклассники Винницы выходят из карантина
16:25
Президент союза "Офицеры группы "Альфа" (Россия) Алексей Филатов
"Это разорвет Россию изнутри". Против новых ударов по Украине выступил глава ветеранов спецназа КГБ-ФСБ
15:54
Обновлено
Силовой и финансовый блоки правительства соберутся на закрытое заседание
15:19
В Одессе разогнали пророссийскую акцию под красными флагами
15:01
Эксклюзив
РФ не готова к войне против Украины, но сценарий провокаций на отдельных направлениях вполне реален, - Климкин
14:55
В Киеве проходит "Марш единства за Украину"
14:39
Зеленский
Понимаем, что риски есть: Зеленский прокомментировал информацию о вторжении РФ в ближайшие дни
14:12
германия аэропорт
Германия также призвала своих граждан покинуть Украину
13:27
Президент Туркменистана Бердымухамедов объявил, что уходит в отставку
13:07
Посол Великобритании Симмонс заявила, что остается в Украине
12:31
посольство США
Госдеп США приказал уехать из Украины дипломатам, не занимающим критически важные должности
12:15
Олимпиада-2022: Братья Бё вместе оказались на пьедестале в спринте, украинцы финишировали в топ-15
11:49
В Киеве в результате взрыва в доме в частном секторе погиб мужчина
11:26
Министерство иностранных дел Украины
Наше государство имеет сильную дипломатическую позицию, а ВСУ готовы давать отпор агрессору, - МИД Украины
10:47
Александр Лукашенко
В США предупредили Лукашенко об ответственности за помощь РФ в агрессии против Украины
10:22
Абсолютный чемпион мира отверг предложение о бое от конкурента Ломаченко
10:01
Китай не сможет компенсировать России потери от санкций, - Салливан
09:39
Российские дипломаты начали покидать Украину, - росСМИ
09:38
Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
09:25
Бывший посол Гербст: "Не спрашивайте, что Путин может нам сделать, спросите, что мы можем сделать Путину"
09:18
биржа
Котировки акций на Уолл-стрит резко упали из-за угрозы российского вторжения в Украину
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV