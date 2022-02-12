Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть 13 февраля
В воскресенье, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине украинцы будут соревноваться в биатлоне и бобслее
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Олимпийские игры в Пекине
13 февраля
03:30 Бобслей. Женщины. Монобоб. 1-й заезд - Лидия Гунько
11:00 Биталон. Женщины. Гонка преследования, 10 км – Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко
12:45 Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км – Дмитрий Подручный, Артем Прима, Антон Дудченко
Прямые трансляции на телеканале UA: Первый
- Напомним, 12 февраля украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Артем Прима финишировали в топ-15 в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине.
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