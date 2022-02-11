Олимпиада-2022: за кого украинцам болеть 12 февраля

Об этом сообщает Еспресо.TV.



12 февраля



09:00 Лыжные гонки. Командные состязания. Эстафета 4х5 км. Женщины – сборная Украины.



11:00 Биатлон. Спринт. 10 км. Мужчины – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.



13:00 Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины. Основной этап – Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк



13:00 Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец – Александра Назарова / Максим Никитин





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