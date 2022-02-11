Олимпиада-2022: за кого украинцам болеть 12 февраля
В субботу, 12 февраля, представители Украины на зимних Олимпийских играх в Пекине сразятся в биатлоне, прыжках с трамплина, лыжных гонках и фигурном катании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
12 февраля
09:00 Лыжные гонки. Командные состязания. Эстафета 4х5 км. Женщины – сборная Украины.
11:00 Биатлон. Спринт. 10 км. Мужчины – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.
13:00 Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Мужчины. Основной этап – Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк
13:00 Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец – Александра Назарова / Максим Никитин
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