Олимпиада-2022: Все результаты украинцев во второй день Игр в Пекине
В воскресенье, 6 февраля, на Олимпийских играх в Пекине представители сборной Украины выступают в соревнованиях по фигурному катанию, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и санному спорту
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В воскресенье, 6 февраля, последней из украинок в командных соревнованиях по фигурному катанию выступила Анастасия Шаботова .
За короткую программу под "Щедрик" украинка заработала 4-й команде балла и стала среди одиночниц седьмой. Сборная Украины, за которую также выступали танцевальный дуэт Александра Назарова – Максим Никитин и спортивная пара София Голиченко – Артем Даренский – в итоговом протоколе опустилась с 8 очками на последнее, десятое место.
За нашу сборную из-за положительного теста на коронавирус не смог выступить Иван Шмуратко, из-за отсутствия которого украинцы соревновались в неполном составе и уже упустили шансы выйти в пятерку финалистов.
- Напомним, 5 февраля первое золото Олимпийских игр в Пекине завоевала норвежская лыжница Терезе Йохауг в скиатлоне на 15 км.
- Также в субботу украинец Евгений Марусяк преодолел квалификацию в соревнованиях по прыжкам на лыжах с обычного трамплина.
- Кроме этого, в первый день Игр-2022 сборная Украины по биатлону неудачно выступила в смешанной эстафете и заняла 13 место .
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