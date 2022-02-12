Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в восьмой день Игр в Пекине
В субботу, 12 февраля, представители Украины на зимних Олимпийских играх в Пекине соревнуются в биатлоне, прыжках с трамплина, лыжных гонках и фигурном катании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В лыжных гонках сборная Украины неудачно выступила в эстафете 4х5 км. Украинки прекратили борьбу уже на втором этапе, поскольку Виктория Олех отстала от лидера на круг. На первом этапе нашей командой выступала Валентина Каминская.
Марина Анцибор и Дарья Рублева выступить на своих этапах не получили.
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